Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Maksym Boiko - статистика

Рух
#56 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
67' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
46' - 90'
53'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Кривбасс
3 : 0
19.04.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
10.04.2026
Колос
1' - 90'
47'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
05.04.2026
Рух
1' - 67'
59'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух
0 : 3
09.03.2026
Харьков
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 0
20.02.2026
Рух
1' - 90'
9'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Рух
1 : 0
07.12.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 2
18.10.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
0 : 4
28.09.2025
Шахтер
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
1 : 0
21.09.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
15.08.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Был в запасе
Главные новости
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
16:04
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
3
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
3
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
1
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
10
Бубнов предположил, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
14:00
3
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
13:55
5
«Динамо» предложит новый контракт легионеру
13:48
Защитник ЦСКА: «Клуб превыше всего, только потом семья»
13:41
5
Бубнов оценил действия Барко при продлении контракта со «Спартаком»
13:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+