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    Рустэм Канипов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Рустэм
    Отчество Ринатович
    Фамилия Канипов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1982 (41 год)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:4 Амкар-Пермь (Пермь)
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