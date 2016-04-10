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    Сергей Федотов - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Федотов
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 179
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карелия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -90' Домодедово (Москва) 2:2 Карелия (Петрозаводск)
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