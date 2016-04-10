Сергей Федотов - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|81
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)