Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ignat Pushkutsa - статистика

Верес
#47 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верес
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
0 : 1
24.05.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
17.05.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
3 : 3
02.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Заря
2 : 0
27.04.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 3
20.04.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
2 : 0
11.04.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полесье
1 : 1
05.04.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кудровка
0 : 0
14.03.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Динамо К
3 : 0
14.12.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
0 : 0
29.11.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
2 : 2
23.11.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
1 : 0
08.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Эпицентр
2 : 3
01.11.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 0
24.10.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
1 : 1
19.10.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
1 : 1
04.10.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Верес
1 : 4
29.09.2025
Полесье
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
0 : 2
31.08.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес
0 : 2
17.08.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 1
02.08.2025
Динамо К
Был в запасе
Главные новости
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
2
Бубнов предположил, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
14:00
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
13:55
3
«Динамо» предложит новый контракт легионеру
13:48
Защитник ЦСКА: «Клуб превыше всего, только потом семья»
13:41
3
Бубнов оценил действия Барко при продлении контракта со «Спартаком»
13:29
3
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
13:19
2
Мусаев отреагировал на претензии «Зенита» в адрес «Краснодара»
12:39
9
Червиченко назвал «Спартак» командой с шальной походкой
12:29
10
Бубнов – о Головине: «Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?»
12:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+