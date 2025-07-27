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Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Тюмень
Кирилл Чемакин
Статистика
Кирилл Чемакин - статистика
Тюмень
18 августа 2006 (18)
#6 | Защитник
185 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2025
Ленинградец
86' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2025
Ленинградец
86' - 90'
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