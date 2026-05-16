Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tibault Citherlet - статистика

Винтертур
#33 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
18
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
1' - 45'
45'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
37' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
1' - 90'
21'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
1' - 90'
64'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
1' - 81'
51'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
1' - 90'
29'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
46' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
Был в запасе
Главные новости
«Динамо» предложит новый контракт легионеру
13:48
Защитник ЦСКА: «Клуб превыше всего, только потом семья»
13:41
Бубнов оценил действия Барко при продлении контракта со «Спартаком»
13:29
1
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
13:19
1
Мусаев отреагировал на претензии «Зенита» в адрес «Краснодара»
12:39
8
Червиченко назвал «Спартак» командой с шальной походкой
12:29
10
Бубнов – о Головине: «Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?»
12:17
4
Черчесов объяснил отказ от подписания Дзюбы в «Ахмат»
12:01
Названы арбитры на матчи 10-го тура РПЛ, «Краснодар» и «Зенит» рассудит Танашев
11:34
8
Раскрыта сумма, которую Канье Уэст заработал на отмененных концертах на стадионе «Зенита»
11:24
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+