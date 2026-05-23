Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nail Moutha-Sebtaoui - статистика

Дендер
#67 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дендер
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
75' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Дендер
1 : 4
19.04.2026
Серкль Брюгге
72' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
2 : 0
14.03.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Дендер
2 : 2
07.03.2026
Шарлеруа
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
01.03.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
14.02.2026
Дендер
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Дендер
1 : 2
01.02.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
90' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
1 : 0
18.01.2026
Антверпен
75' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
1 : 1
27.12.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Дендер
1 : 5
14.12.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
2 : 2
07.11.2025
Зюлте-Варегем
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
2 : 1
01.11.2025
Дендер
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
1 : 1
25.10.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Дендер
1 : 3
19.10.2025
Мехелен
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
3 : 0
19.09.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Дендер
0 : 1
13.09.2025
Юнион СЖ
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Шарлеруа
3 : 1
30.08.2025
Дендер
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Дендер
0 : 2
17.08.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
2 : 0
08.08.2025
Дендер
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Дендер
0 : 0
26.07.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Главные новости
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
13:19
Мусаев отреагировал на претензии «Зенита» в адрес «Краснодара»
12:39
7
Червиченко назвал «Спартак» командой с шальной походкой
12:29
7
Бубнов – о Головине: «Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?»
12:17
4
Черчесов объяснил отказ от подписания Дзюбы в «Ахмат»
12:01
Названы арбитры на матчи 10-го тура РПЛ, «Краснодар» и «Зенит» рассудит Танашев
11:34
7
Раскрыта сумма, которую Канье Уэст заработал на отмененных концертах на стадионе «Зенита»
11:24
12
Бабаев раскрыл причины отставки Челестини из ЦСКА
10:59
2
Мусаев сравнил игру против «Зенита» с шахматами
10:52
4
Булыкин назвал условие для увольнения всего руководства «Спартака»
10:31
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+