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    Дмитрий Цицилин - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Цицилин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 октября 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Химки (Химки) 0:3 Локомотив (Москва)
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