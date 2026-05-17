Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nazar Prokopenko - статистика

Александрия
#97 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
1' - 18'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
2 : 1
08.05.2026
Александрия
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Александрия
0 : 3
02.05.2026
Колос
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Эпицентр
1 : 1
27.04.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 3
20.04.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
11.04.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полтава
3 : 3
03.04.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия
0 : 5
19.03.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
ЛНЗ
2 : 0
14.03.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Александрия
0 : 1
06.03.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Александрия
1 : 1
12.12.2025
Кудровка
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
3 : 0
07.12.2025
Александрия
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Заря
2 : 2
24.11.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
0 : 3
09.11.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
0 : 1
24.10.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
1 : 1
19.10.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
2 : 2
22.09.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
4 : 1
12.09.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
2 : 0
31.08.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Александрия
1 : 4
16.08.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Оболонь
1 : 0
10.08.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кудровка
3 : 1
03.08.2025
Александрия
Был в запасе
Главные новости
Бубнов – о Головине: «Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?»
12:17
1
Черчесов объяснил отказ от подписания Дзюбы в «Ахмат»
12:01
Названы арбитры на матчи 10-го тура РПЛ, «Краснодар» и «Зенит» рассудит Танашев
11:34
3
Раскрыта сумма, которую Канье Уэст заработал на отмененных концертах на стадионе «Зенита»
11:24
7
Бабаев раскрыл причины отставки Челестини из ЦСКА
10:59
2
Мусаев сравнил игру против «Зенита» с шахматами
10:52
4
Булыкин назвал условие для увольнения всего руководства «Спартака»
10:31
8
В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактами трех игроков
09:59
1
Морган ответил на слова о вылизывании задницы Роналду
09:48
4
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
09:16
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+