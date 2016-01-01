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Фрэнсис Нвокеабия - статистика

Спартак Сб
16 мая 2005 (20), Лагос
#6 | Полузащитник
180 см
Нигерия
Статистика
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