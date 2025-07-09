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€ 300 тыс

Андрес Мохедано - статистика

Интер
11 мая 1996 (29)
#28 | Полузащитник
181 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
ФКСБ
3 : 1
09.07.2025
Интер
1' - 74'
61'
61'
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