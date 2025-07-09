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Кассим Хаджи - статистика

Жальгирис
23 марта 2000 (25)
#7 | Полузащитник
177 см
Коморские Острова
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Жальгирис
2 : 0
09.07.2025
Хэмран
84' - 90'
85'
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