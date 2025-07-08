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Даниэль Гудьонсен - статистика

Мальме
1 марта 2006 (19)
#32 | Нападающий
190 см
Исландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Иберия 1999
1 : 3
08.07.2025
Мальме
1' - 62'
58'
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
ГАИС
0 : 0
05.07.2025
Мальме
76' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
Мьеллбю
1 : 1
30.06.2025
Мальме
1' - 90'
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