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Балтика
Тентон Йенне
Статистика
Тентон Йенне - статистика
Балтика
7 июля 2000 (25)
#19 | Полузащитник
178 см
Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
06.07.2025
Балтика
83' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
06.07.2025
Балтика
83' - 90'
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