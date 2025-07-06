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Тентон Йенне - статистика

Балтика
7 июля 2000 (25)
#19 | Полузащитник
178 см
Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
06.07.2025
Балтика
83' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
06.07.2025
Балтика
83' - 90'
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