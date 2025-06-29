Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Клубный ЧМ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Клубный ЧМ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
Црвена Звезда
Андрей Джурич
Статистика
Андрей Джурич - статистика
Црвена Звезда
21 сентября 2003 (21), Белград
#30 | Защитник
192 см
Черногория | Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 0
29.06.2025
Црвена Звезда
46' - 90'
Главные новости
Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США
08:44
3
Победы «Спартака» и «Зенита», жеребьевка Кубка, клубом РПЛ руководят из СИЗО, лидерство Слуцкого в Китае и другие новости
01:44
Известны две четвертьфинальные пары клубного ЧМ
01:24
1
Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
Вчера, 23:59
6
Аршавин назвал два сценария для Соболева в «Зените»
Вчера, 23:47
5
Унаи из «Марселя» отказал «Спартаку» по трем причинам
Вчера, 23:35
6
Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»
Вчера, 22:55
11
Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»
Вчера, 22:44
Сутормин выбрал новую команду
Вчера, 22:33
4
Самый дорогой игрок в истории «Торпедо» не хочет возвращаться в клуб
Вчера, 22:22
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: