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Диогу Феррейра - статистика

Бенфика
10 февраля 2007 (18), Визеу
#50 | Вратарь
191 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Был в запасе
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