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Норвегия. Элитсериен
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Фредрикстад
Jasper Silva Torkildsen
Статистика
Jasper Silva Torkildsen - статистика
Фредрикстад
#30 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
3
0
0
0
0
Стремсгодсет
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
0 : 3
19.10.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стремсгодсет
3 : 1
31.08.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
2 : 3
24.08.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 2
10.08.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
3 : 0
20.07.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
0 : 2
13.07.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
06.07.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 0
29.06.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
4 : 0
22.06.2025
Хаугесунд
1' - 90'
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