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Томмазо Бенвенути - статистика

Сассуоло
3 февраля 2006 (19)
#3 | Защитник
Сан-Марино
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2025
Сан-Марино
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Марино
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2025
Сан-Марино
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
1 : 5
24.03.2025
Румыния
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
2 : 0
21.03.2025
Сан-Марино
1' - 90'
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