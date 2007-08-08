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    Антон Жуков - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Жуков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июля 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2007 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:3 Урал (Екатеринбург)
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