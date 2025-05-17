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Телли Сиве - статистика

Осер
14 декабря 2004 (20)
#13 | Защитник
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
3 : 1
17.05.2025
Осер
Был в запасе
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