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Испания. Примера
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Бетис
Ману Гонсалес
Статистика
Ману Гонсалес - статистика
Бетис
18 апреля 2007 (18)
#41 | Вратарь
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, Финал
Бетис
1 : 4
28.05.2025
Челси
Был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
23.05.2025
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 2
15.05.2025
Бетис
Был в запасе
Лига конференций, 1/2 финала
Бетис
2 : 1
01.05.2025
Фиорентина
Был в запасе
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