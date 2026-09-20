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Норвегия. Элитсериен
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Сандефьорд
Bendik Berntsen
Статистика
Bendik Berntsen - статистика
Сандефьорд
#19 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
1' - 90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
16
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 1
04.09.2026
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сандефьорд
0 : 0
30.08.2026
Бранн
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
16.08.2026
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
0 : 1
07.08.2026
КФУМ-Камератене
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
1 : 0
01.08.2026
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
0 : 3
26.07.2026
Буде-Глимт
1' - 63'
11'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Викинг
2 : 1
18.07.2026
Сандефьорд
1' - 68'
66'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.07.2026
ХамКам
1' - 64'
4'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 1
30.05.2026
Сандефьорд
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
1 : 1
25.05.2026
Фредрикстад
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Лиллестрем
3 : 1
16.05.2026
Сандефьорд
1' - 61'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
2 : 0
10.05.2026
Кристиансунд
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сандефьорд
1 : 0
03.05.2026
Олесунн
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Тромсе
3 : 1
26.04.2026
Сандефьорд
38' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сандефьорд
0 : 0
18.04.2026
Русенборг
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
0 : 1
12.04.2026
Сандефьорд
1' - 58'
16'
55'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
КФУМ-Камератене
1 : 2
07.04.2026
Сандефьорд
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
0 : 2
22.03.2026
Сарпсборг 08
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