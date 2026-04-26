Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bafode Dansoko - статистика

Винтертур
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
21
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
37' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 90'
32'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
1' - 90'
40'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 82'
27'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
1' - 89'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
1' - 80'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
1' - 81'
52'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
1' - 77'
27'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
1' - 80'
Главные новости
В «Урале» приняли решение по Дзюбе
01:25
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
00:53
«Это чисто его косяк»: Погребняк выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:44
Ловчев назвал человека десятилетия в российском футболе
00:30
1
ВидеоИгроки Аргентины пели Месси в автобусе: «Не уходи, подумай еще раз!»
00:18
1
Ловчев – о Роналду: «Сейчас уже не возбуждает»
Вчера, 23:47
1
Игрок сборной России: «Хочу сразу в «Барселону»
Вчера, 23:38
1
10 потухших звезд РПЛ
Вчера, 23:36
1
Жена Месси трогательно обратилась к мужу после его ухода из сборной Аргентины
Вчера, 23:31
Ловчев четырьмя словами описал продление контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+