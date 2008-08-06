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    Дмитрий Вязьмикин - статистика

    Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Вязьмикин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Владимир
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1972 (50 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2008 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:4 ЦСКА (Москва)
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