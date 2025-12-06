Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vladislav Chebotar - статистика

Сморгонь
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
18
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, Переходные матчи
Белшина
1 : 0
06.12.2025
Сморгонь
75' - 120'
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 1
29.11.2025
Сморгонь
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
23.11.2025
Молодечно
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
0 : 0
09.11.2025
Сморгонь
72' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
0 : 2
01.11.2025
Витебск
70' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
2 : 2
24.10.2025
Сморгонь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
1 : 0
18.10.2025
БАТЭ
1' - 63'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
05.10.2025
Сморгонь
1' - 65'
35'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
1' - 57'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Сморгонь
1 : 2
24.09.2025
Динамо Мн
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
19.09.2025
Сморгонь
1' - 57'
56'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
23.08.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
15.08.2025
Арсенал
84' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
3 : 1
05.07.2025
Гомель
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
0 : 4
20.06.2025
Ислочь
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
15.06.2025
Сморгонь
1' - 72'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
0 : 2
01.06.2025
Минск
1' - 62'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
2 : 2
26.05.2025
Сморгонь
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
0 : 2
16.05.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
Был в запасе
Главные новости
Ловчев – о Роналду: «Сейчас уже не возбуждает»
Вчера, 23:47
Игрок сборной России: «Хочу сразу в «Барселону»
Вчера, 23:38
10 потухших звезд РПЛ
Вчера, 23:36
1
Жена Месси трогательно обратилась к мужу после его ухода из сборной Аргентины
Вчера, 23:31
Ловчев четырьмя словами описал продление контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 22:58
2
Мостовой заплакал после прощального матча Месси за сборную Аргентины
Вчера, 22:51
1
Спортивный директор «Спартака» честно ответил, был ли ошибкой трансфер Ливая за 20 миллионов
Вчера, 22:43
2
Стало известно, какое наказание грозит Роналду за саботаж в сборной Португалии
Вчера, 22:33
Орлов обеспокоен одной позицией в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»
Вчера, 22:22
1
Канчельскис определил лучшего игрока сборной России
Вчера, 21:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+