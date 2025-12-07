Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Peixoto - статистика

Жувентуде
#72 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
1' - 85'
81'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Жувентуде
0 : 2
03.11.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Жувентуде
1 : 0
21.10.2025
Брагантино
1' - 81'
40'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 1
12.10.2025
Жувентуде
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
28.09.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
0 : 2
14.09.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
2 : 1
12.08.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
3 : 0
28.07.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
4 : 0
20.07.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Брагантино
1 : 0
27.05.2025
Жувентуде
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
Был в запасе
Главные новости
Ловчев – о Роналду: «Сейчас уже не возбуждает»
Вчера, 23:47
Игрок сборной России: «Хочу сразу в «Барселону»
Вчера, 23:38
10 потухших звезд РПЛ
Вчера, 23:36
1
Жена Месси трогательно обратилась к мужу после его ухода из сборной Аргентины
Вчера, 23:31
Ловчев четырьмя словами описал продление контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 22:58
2
Мостовой заплакал после прощального матча Месси за сборную Аргентины
Вчера, 22:51
1
Спортивный директор «Спартака» честно ответил, был ли ошибкой трансфер Ливая за 20 миллионов
Вчера, 22:43
2
Стало известно, какое наказание грозит Роналду за саботаж в сборной Португалии
Вчера, 22:33
Орлов обеспокоен одной позицией в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»
Вчера, 22:22
1
Канчельскис определил лучшего игрока сборной России
Вчера, 21:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+