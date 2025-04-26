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Фернандо Нето - статистика

Гомель
18 июня 2003 (21), Ресифи
#7 | Полузащитник
188 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 0
26.04.2025
Гомель
52' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
1 : 0
18.04.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
0 : 0
12.04.2025
Гомель
1' - 84'
36'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гомель
6
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 0
26.04.2025
Гомель
52' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
1 : 0
18.04.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
0 : 0
12.04.2025
Гомель
1' - 84'
36'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 1
06.04.2025
Славия-Мозырь
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
66' - 90'
69'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
1 : 1
15.03.2025
Торпедо-БелАЗ
75' - 90'
88'
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