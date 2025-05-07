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Джек Генри-Фрэнсис
Статистика
Джек Генри-Фрэнсис - статистика
Арсенал
23 сентября 2003 (21), Лондон
#45 | Полузащитник
181 см
Ирландия | Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1/2 финала
ПСЖ
2 : 1
07.05.2025
Арсенал
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
0 : 1
29.04.2025
ПСЖ
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2 : 2
23.04.2025
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
20.04.2025
Арсенал
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
1 : 2
16.04.2025
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1 : 1
12.04.2025
Брентфорд
Был в запасе
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