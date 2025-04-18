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Турпал-Ал Ахмаров - статистика

Ахмат
5 февраля 2008 (17)
#53 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 6 тур
Сочи (мол)
4 : 0
18.04.2025
Ахмат (мол)
75' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 6 тур
Сочи (мол)
4 : 0
18.04.2025
Ахмат (мол)
75' - 90'
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