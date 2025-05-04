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Минск
Захар Драчев
Статистика
Захар Драчев - статистика
Минск
19 апреля 2008 (17)
#47 | Полузащитник
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 2
04.05.2025
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
4 : 1
27.04.2025
Минск
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
1 : 0
18.04.2025
Гомель
Был в запасе
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