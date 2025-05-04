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Папе - статистика

Родина
23 июня 2003 (21)
#7 | Полузащитник
185 см
Сенегал
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Первая лига, 31 тур
Родина
3 : 2
04.05.2025
Урал
1' - 90'
82, 90'
Россия. Первая лига, 30 тур
КАМАЗ
1 : 0
26.04.2025
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 29 тур
Родина
2 : 0
20.04.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. Первая лига, 28 тур
Сокол
1 : 2
13.04.2025
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Родина
3 : 1
06.04.2025
Сочи
1' - 90'
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