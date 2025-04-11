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Ахмат
Артемий Луговой
Статистика
Артемий Луговой - статистика
Ахмат
27 января 2009 (16)
#97 | Вратарь
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 5 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
11.04.2025
Пари НН (мол)
Был в запасе
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