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Статистика
Бендито Мантато - статистика
Манчестер Юнайтед
25 января 2008 (17)
#85 | Нападающий
Англия | Ангола
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1/2 финала
Атлетик
0 : 3
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Манчестер Юнайтед
Был в запасе
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