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Матео Пеллегрино - статистика

Парма
22 октября 2001 (23), Валенсия
#32 | Нападающий
192 см
Аргентина | Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
2 : 2
28.04.2025
Парма
1' - 60'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 0
23.04.2025
Ювентус
1' - 75'
45'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
13.04.2025
Парма
1' - 82'
12'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
2 : 2
05.04.2025
Интер
46' - 90'
69'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 0
31.03.2025
Парма
69' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
8
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
2 : 2
28.04.2025
Парма
1' - 60'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 0
23.04.2025
Ювентус
1' - 75'
45'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
13.04.2025
Парма
1' - 82'
12'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
2 : 2
05.04.2025
Интер
46' - 90'
69'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 0
31.03.2025
Парма
69' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Монца
1 : 1
15.03.2025
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
2 : 2
08.03.2025
Торино
55' - 90'
60, 82'
71'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 0
01.03.2025
Парма
83' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 0
22.02.2025
Болонья
80' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 1
16.02.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
09.02.2025
Парма
Был в запасе
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