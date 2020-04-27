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Альдияр Алтаев - статистика

Тобол
30 ноября 2006 (18)
#45 | Нападающий
190 см
Казахстан
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
89' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
89' - 90'
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