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Казахстан. Премьер-лига
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Тобол
Альдияр Алтаев
Статистика
Альдияр Алтаев - статистика
Тобол
30 ноября 2006 (18)
#45 | Нападающий
190 см
Казахстан
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
89' - 90'
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
89' - 90'
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