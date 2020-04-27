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Казахстан. Премьер-лига
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Кайрат
Жоржинью
Статистика
Жоржинью - статистика
Кайрат
9 ноября 1997 (27)
#7 | Нападающий
169 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
20.04.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
16.04.2025
Атырау
1' - 90'
58'
6'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
1 : 4
06.04.2025
Кайрат
1' - 90'
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