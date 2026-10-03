Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Otávio Costa - статистика

Крузейро
#81 | Вратарь
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
1' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
1' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис определил лучшего игрока сборной России
21:47
Реакция Роналду на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
21:27
1
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
21:12
Агент Дзюбы ответил Кахигао, которому надоели вопросы о возвращении форварда в «Спартак»
20:58
Карасев раскрыл размер зарплаты судей в РПЛ: «Это нормально кажется на слух»
20:24
5
«Подписал себе приговор»: Джеррард выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
20:12
3
Спортивный директор «Спартака» – о Даку: «Кто не допускал ошибок?»
19:59
5
Погребняк спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Остальные на его фоне не выделяются»
19:13
4
В «Спартаке» назвали единственный клуб, способный выкупить Барко
18:58
6
Кахигао поздравил Путина с днем рождения: «От лица «Спартака» и всех нас»
17:55
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+