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Давид Хачикян - статистика

Сочи
21 сентября 2007 (17)
#17 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 3 тур
Урал (мол)
4 : 0
28.03.2025
Сочи (мол)
1' - 71'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 3 тур
Урал (мол)
4 : 0
28.03.2025
Сочи (мол)
1' - 71'
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