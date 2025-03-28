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Факел
Мартин Саенко
Статистика
Мартин Саенко - статистика
Факел
15 марта 2007 (18)
#61 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 3 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 4
28.03.2025
Факел (мол)
1' - 46'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 3 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 4
28.03.2025
Факел (мол)
1' - 46'
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