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Норвегия. Элитсериен
Команды
КФУМ-Камератене
Eirik Franke Saunes
Статистика
Eirik Franke Saunes - статистика
КФУМ-Камератене
#19 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
1' - 90'
6'
6'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
КФУМ-Камератене
18
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
1' - 90'
6'
6'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
15.08.2026
Лиллестрем
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
0 : 1
07.08.2026
КФУМ-Камератене
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
КФУМ-Камератене
0 : 2
12.07.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
29.05.2026
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
25.05.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Бранн
2 : 1
16.05.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
86'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 2
10.05.2026
Викинг
28' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
2 : 2
03.05.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 0
26.04.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
4 : 0
19.04.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Олесунн
2 : 2
12.04.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
КФУМ-Камератене
1 : 2
07.04.2026
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Фредрикстад
3 : 1
22.03.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
39'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
15.03.2026
Старт
1' - 90'
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