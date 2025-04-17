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Лассине Диарра - статистика

Лион
11 ноября 2002 (22), Бамако
#50 | Вратарь
190 см
Мали
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
5 : 4
17.04.2025
Лион
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Лион
2 : 2
10.04.2025
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
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