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Матвей Жустиев - статистика

Иртыш
21 сентября 2007 (17)
#15 | Защитник
191 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 0
29.03.2025
Калуга
Был в запасе
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