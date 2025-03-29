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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
Команды
Иртыш
Матвей Жустиев
Статистика
Матвей Жустиев - статистика
Иртыш
21 сентября 2007 (17)
#15 | Защитник
191 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 0
29.03.2025
Калуга
Был в запасе
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