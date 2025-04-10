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Миккель Бро Хансен - статистика

Буде-Глимт
25 января 2009 (16)
#77 | Нападающий
Дания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1/4 финала
Буде-Глимт
2 : 0
10.04.2025
Лацио
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
3 : 0
05.04.2025
ХамКам
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Брюне
0 : 1
30.03.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
2 : 1
13.03.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
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