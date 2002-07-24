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    Сергей Степанов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Валентинович
    Фамилия Степанов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 февраля 1976 (47 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-ЗИЛ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    24.07.2002 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
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