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Бразилия. Серия А
Команды
Мирассол
Willian Machado
Статистика
Willian Machado - статистика
Мирассол
#3 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 69'
64'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
22
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 69'
64'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
1' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
1' - 90'
40'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
1' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
1' - 90'
74'
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