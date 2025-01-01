Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Олег Лапаев - статистика

Калуга
29 сентября 2005 (19 лет)
#11 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика
Главные новости
Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»
18:49
1
РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»
18:21
4
Семак двумя словами описал настроение в «Зените»
17:53
1
Комментатор и болельщик «Спартака» Шмурнов стал иноагентом
17:44
6
Карпин назвал московский клуб, за который мечтал играть – это не «Спартак»
17:27
6
Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России
17:19
24
Стало известно, каких двух тренеров рассматривает «Ростов» помимо Черчесова
16:52
4
Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»
16:40
6
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»
16:32
5
В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий
16:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 