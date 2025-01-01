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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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Калуга
Андрей Проскура
Статистика
Андрей Проскура - статистика
Калуга
23 апреля 2005 (19 лет)
#95 | Полузащитник
184 см
Россия
Статистика
Главные новости
Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»
18:49
1
РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»
18:21
4
Семак двумя словами описал настроение в «Зените»
17:53
1
Комментатор и болельщик «Спартака» Шмурнов стал иноагентом
17:44
6
Карпин назвал московский клуб, за который мечтал играть – это не «Спартак»
17:27
6
Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России
17:19
24
Стало известно, каких двух тренеров рассматривает «Ростов» помимо Черчесова
16:52
4
Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»
16:40
6
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»
16:32
5
В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий
16:17
10
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