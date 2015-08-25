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    Абдулхамид Ахильгов - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Абдулхамид
    Отчество Хусейнович
    Фамилия Ахильгов
    Команда Ангушт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 августа 1980 (42 года)
    Рост 169
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангушт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
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