Абдулхамид Ахильгов - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Абдулхамид
|Отчество
|Хусейнович
|Фамилия
|Ахильгов
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 1980 (42 года)
|Рост
|169
|Вес
|65
|Имя
|Абдулхамид
|Отчество
|Хусейнович
|Фамилия
|Ахильгов
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 1980 (42 года)
|Рост
|169
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)