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Кубань
Леон Фуст
Статистика
Леон Фуст - статистика
Кубань
20 января 2003 (22 года)
#78 | Защитник
174 см
Россия
Статистика
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