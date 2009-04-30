|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.06.2009
|81' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|5:2
|Ангушт (Назрань)
|17.06.2009
|10' -90'
|3:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|14.06.2009
|1' -90'
|Дагдизель (Махачкала)
|4:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|05.06.2009
|35' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Астрахань (Астрахань)
|02.06.2009
|62' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:3
|27.05.2009
|80' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|16.05.2009
|54' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:4
|13.05.2009
|86' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|30.04.2009
|76' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Армавир (Армавир)